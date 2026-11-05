Jürgen Klopp lovend over Ajacied: "Heeft fantastisch seizoen!"

Klopp lichtte zijn keuze uitgebreid toe. "Marc heeft een fantastisch seizoen bij Ajax en gelukkig hebben de andere twee doelmannen ook hele goede seizoenen. We beginnen de komende wedstrijden met Marc als onze nummer één." De Duitse bondscoach kijkt daarbij verder dan alleen de kwaliteiten van een doelman op de lijn. "Het belangrijkste voor een keeper is dat de bal niet in het doel belandt, maar daarnaast moet je ook kijken naar hoe hij ons spel kan bepalen wanneer we balbezit hebben."

Ook de speelstijl van Duitsland speelt een belangrijke rol in de afweging. "Hoe gaat hij om met situaties waarin we met een hoge verdedigende lijn spelen? En hoe snel herkent hij wanneer hij zijn doel moet verlaten om gevaar te voorkomen?". De ervaring van Ter Stegen geeft uiteindelijk de doorslag. "Marc heeft op dat gebied de meeste ervaring. Daarom beginnen we deze wedstrijden met hem als onze nummer één", besluit Klopp.