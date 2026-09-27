Jürgen Klopp neemt Ter Stegen-beslissing: "Hij verdient het ook"
Marc ter Stegen moet het de tweede wedstrijd van Duitsland in de Nations League doen met een plek op de bank. Dat liet Jürgen Klopp zaterdag weten op de persconferentie.
De nieuwe bondscoach haalde Ter Stegen deze interlandperiode terug bij de nationale ploeg en zette hem donderdag tegen Oranje onder de lat. Zondag kiest de oefenmeester echter voor concurrent Alexander Nübel.
Volgens Klopp wordt Ter Stegen niet geslachtofferd. "Ik heb gehoord dat Marc kritiek kreeg. Dat verbaasde me na een wedstrijd waarover de coach van de tegenstander zei dat hij ons had gered", liet de Duitser weten. "Hij hield uitstekend stand, maar speelde twee keer een bal die hij niet had moeten spelen."
Klopp wil graag concurrent Nübel ook aan het werk zien. "Ook hij verdient het om te spelen. Ik hoop dat hij ervan geniet en zijn doel schoon houdt", besluit hij. Duitsland speelt zondagavond tegen Griekenland.
Jürgen Klopp neemt Ter Stegen-beslissing: "Hij verdient het ook"
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