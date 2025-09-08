Jurriën Timber: "Bij Ajax groeit iedere voetballer daarmee op"

Jurriën Timber speelde tussen 2014 en 2023 voor Ajax. De verdediger kwam uit voor de jeugdopleiding en Jong Ajax, en maakte in december 2020 zijn debuut in het eerste elftal. Timber kreeg veel van Johan Cruijff mee, zo vertelt hij in Helden Magazine.

"Ik heb Johan Cruijff niet zien voetballen en ook niet als trainer meegemaakt, maar bij Ajax groeit iedere jonge voetballer op met zijn filosofie. De voetbalfilosofie van de club en de manier waarop ze willen spelen, komt grotendeels van hem. Als kind kreeg ik heel veel over Cruijff mee. Hij heeft zijn legacy achtergelaten in Amsterdam en wereldwijd", zegt Timber.

Deze zomer opende hij op Curaçao zijn eigen Cruyff Court, nadat hij in 2022 werd verkozen tot Talent van het Jaar. "Toen ik een paar jaar geleden die prijs in ontvangst nam, dacht ik: leuk, ik krijg een veldje op mijn naam. Ik besefte nog niet dat het zo speciaal zou zijn. Dat het ook nog op Curaçao was, maakte het extra bijzonder. De community daar kan heel goed een Cruyff Court gebruiken. Het voelt goed om iets terug te geven aan de plek waar mijn moeder is geboren en getogen en waar nog steeds heel veel familie van ons woont."

"Mijn broers Quinten en Dylan waren nog aan het revalideren van blessures, die waren helaas niet bij de opening, maar mijn oudere broers Shamier en Christopher waren er wel. Mijn moeder en oma waren er ook, en veel tantes, neven en nichten die daar nog wonen. Bijzonder om hen bij de opening te hebben en mooi om ze allemaal zo trots te zien", weet Timber nog.