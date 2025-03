Jurriën Timber: "Bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden"

Jurriën Timber is weer helemaal terug na een zware knieblessure. De 23-jarige oud-Ajacied heeft tijdens zijn revalidatie leren relativeren, zo vertelt hij in gesprek met het Algemeen Dagblad .

"Ik geniet nu meer van het spelen, na die knieblessure van vorig jaar. Dat heb ik bij momenten in wedstrijden, dat ik extra geniet", geeft Timber aan. De verdediger leerde dat het voetbal 'soms ophoudt'. "Dan moet je op een andere manier omgaan met het leven. Maar nu is het een goed jaar zo. Mentaal is het zelfs fantastisch. Het is leuk hier te zijn met deze goede spelers", doelt hij op zijn aanwezigheid bij Oranje.

Timber wijst vervolgens naar Ajacied Jorrel Hato. "Neem Jorrel Hato, bij Ajax zagen wij al hoe goed hij zou worden. Ik weet nog dat Dusan Tadic naar mij toekwam en zei: ‘Deze jongen moet spelen hoor, dit is niet normaal’. Dat was na drie trainingen of zo. Dat zijn gewoon mooie dingen toch?", zegt Timber.