Jurriën Timber: "De eerste wedstrijd van het EK moest ik slikken"

Jurriën Timber was deze interlandperiode 'gewoon' weer van de partij bij het Nederlands elftal. De oud-Ajacied moest eerder nog afhaken, vanwege kleine blessures en ziekte. Zijn band met bondscoach Ronald Koeman is goed, zo vertelt hij in gesprek met Helden Magazine.

"Ik was er een paar interlandperiodes niet bij afgelopen seizoen vanwege kleine blessures en ik was ziek tijdens de kwartfinales van de Nations League tegen Spanje. Al die tijd hebben we contact gehouden en is de bondscoach open in zijn communicatie geweest", zegt Timber over Koeman. Vlak voor het EK in 2021 maakte Timber zijn debuut voor het Nederlands elftal in een oefeninterland tegen Schotland.

Het EK van 2024 moest hij aan zich voorbij laten gaan vanwege een zware knieblessure. "Ik hoopte dat ik het EK nog kon halen. De eerste wedstrijd van het EK moest ik even slikken, het was echt balen dat ik er niet bij was, daarna kon ik gewoon van het Nederlands elftal en de andere wedstrijden genieten."

Timber hoopt bij Oranje nog vaak samen te spelen met zijn broer, Quinten. In september 2024 stonden ze voor het eerst samen op het veld bij Oranje. "Dat zijn momenten waar ik het allemaal voor doe. Met Quinten op het veld staan, was zo speciaal. Hoe groot is die kans nou eigenlijk? Voor mijn familie was het ook heel speciaal om mee te mogen maken. Hopelijk geven we daar komende zomer een vervolg aan op het WK."