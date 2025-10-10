Jurriën Timber droomt van WK: "Dat gaan we proberen te doen"

Timber speelde bij Ajax ook in het centrum, maar is bij Arsenal vooral rechtsback. "Nee, ik heb geen voorkeur voor een positie. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Het is een kwaliteit van me dat ik op meerdere posities uit de voeten kan", vertelt hij aan de Telegraaf. "Vaak is dat een voordeel, soms ook niet, maar nu bij het Nederlands elftal wel."

De 24-jarige verdediger droomt al van het WK volgend jaar zomer. "Tegen Finland kunnen we een heel grote stap zetten. We willen winnen en overtuigend ook, want dan creëer je een lekker gevoel voor de wedstrijd tegen Polen in november", weet hij. "Dus dat gaan we proberen te doen. Ik heb er zin in."