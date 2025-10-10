Kick-off
Verweij wijst naar Ajax-duo: "Dat moeten ze zich aanrekenen"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Jurriën Timber droomt van WK: "Dat gaan we proberen te doen"

Max
bron: De Telegraaf
Jurriën Timber
Jurriën Timber Foto: © BSR Agency

Jurriën Timber speelde donderdagavond in het centrum van de defensie bij Oranje. De voormalig Ajacied liet zich, weliswaar tegen het kleine Malta, goed zien. 

Timber speelde bij Ajax ook in het centrum, maar is bij Arsenal vooral rechtsback. "Nee, ik heb geen voorkeur voor een positie. Ik speel waar de trainer me nodig heeft. Het is een kwaliteit van me dat ik op meerdere posities uit de voeten kan", vertelt hij aan de Telegraaf. "Vaak is dat een voordeel, soms ook niet, maar nu bij het Nederlands elftal wel."

De 24-jarige verdediger droomt al van het WK volgend jaar zomer. "Tegen Finland kunnen we een heel grote stap zetten. We willen winnen en overtuigend ook, want dan creëer je een lekker gevoel voor de wedstrijd tegen Polen in november", weet hij. "Dus dat gaan we proberen te doen. Ik heb er zin in."

Gerelateerd:
Richonell Margaret

Margaret over 'heftige' Ajax-periode: "Was daar best gevoelig voor"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Jurriën Timber
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd