Driessen snoeihard over ex-Ajacied: "Wordt grootste miskoop ooit"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Jurriën Timber hoopt op hereniging met Quinten: "Zou mooi zijn"

Amber
bron: Helden
Jurriën Timber
Jurriën Timber Foto: © BSR Agency

Jurriën Timber was jarenlang onafscheidelijk van zijn tweelingbroer, Quinten. Tot hun 21e deelden de twee zelfs een zomerkamer.

"We waren er zo aan gewend om een slaapkamer te delen, het was normaal voor ons. Misschien komt dat ook omdat we een tweeling zijn", vertelt Jurriën, inmiddels spelend voor Arsenal, in de nieuwe Helden. "Als ik er nu aan terugdenk, is het best knap dat het zo lang goed ging", lacht Timber. 

Hij volgt alle wedstrijden van zijn broer. "Quinten heeft pech gehad met blessures, maar ook al veel mooie momenten meegemaakt. We hebben allemaal onze eigen struggles, maar als een van ons geblesseerd raakt, gaan we zo’n proces ook voor een gedeelte samen aan. We steunen elkaar, stellen simpele vragen als: hoe gaat het?"

"Soms hebben we het erover en soms ook juist niet, dan zoeken we afleiding bij elkaar", vervolgt Jurriën Timber. Ook tijdens een zware periode moet je gewoon doorgaan met het leven. Het hoort bij het voetbal, en maakt je sterker." Ook hun oudere broer, Dylan, kreeg te maken met een knieblessure. "We hadden alle drie eigenlijk nooit last van echt grote blessures, tot twee jaar geleden. Toen ik net klaar was met revalideren van mijn kruisband raakte Dylan geblesseerd."

"Een paar maanden later overkwam het Quinten. Hij had geen kruisbandblessure, maar wel een andere vervelende knieblessure. Ik geloof eigenlijk niet in toeval, maar dat dingen op mijn pad komen omdat ze zo moeten zijn", aldus de Arsenal-verdediger, die hoopt ooit nog eens samen te spelen met zijn broer. "Dat zou heel mooi zijn. Met elkaar in een team, of tegen elkaar in dezelfde competitie. Toen ik nog bij Ajax zat en Quinten bij Feyenoord, was het ook heel leuk om tegen elkaar te spelen. Maar we volgen allebei ons eigen pad."

Ronald Koeman

Koeman verklaart passeren oud-Ajacied: "Dat kan Schouten ook"

0
Brian Brobbey voor Ajax

AFCA haalt uit: "Hij heeft geen zin heeft om voor Ajax te spelen"

0
Video’s
Kenneth Perez

Kenneth Perez: "Ik denk dat het een toevoeging is voor Ajax:

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

0
Johan Derksen

Johan Derksen doet oproep aan Ajax: "Dan is Vitesse uit de brand"

0
Bas Nijhuis

Bas Nijhuis laakt klassement: "Maar ik was nergens te vinden..."

0
Mitchell Dijks bij een uitwedstrijd van Fortuna Sittard

Mitchell Dijks kijkt ogen uit in Vietnam: "Ik moest bijna kotsen"

0
René van der Gijp

René van der Gijp adviseert Erik ten Hag: "Als ik hem was..."

0
Brian Brobbey

Brobbey emotioneel na Ajax-transfer: "Ik ga hem wel missen, ja"

0
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
