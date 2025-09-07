Jurriën Timber hoopt op hereniging met Quinten: "Zou mooi zijn"

"We waren er zo aan gewend om een slaapkamer te delen, het was normaal voor ons. Misschien komt dat ook omdat we een tweeling zijn", vertelt Jurriën, inmiddels spelend voor Arsenal, in de nieuwe Helden. "Als ik er nu aan terugdenk, is het best knap dat het zo lang goed ging", lacht Timber.

Hij volgt alle wedstrijden van zijn broer. "Quinten heeft pech gehad met blessures, maar ook al veel mooie momenten meegemaakt. We hebben allemaal onze eigen struggles, maar als een van ons geblesseerd raakt, gaan we zo’n proces ook voor een gedeelte samen aan. We steunen elkaar, stellen simpele vragen als: hoe gaat het?"

"Soms hebben we het erover en soms ook juist niet, dan zoeken we afleiding bij elkaar", vervolgt Jurriën Timber. Ook tijdens een zware periode moet je gewoon doorgaan met het leven. Het hoort bij het voetbal, en maakt je sterker." Ook hun oudere broer, Dylan, kreeg te maken met een knieblessure. "We hadden alle drie eigenlijk nooit last van echt grote blessures, tot twee jaar geleden. Toen ik net klaar was met revalideren van mijn kruisband raakte Dylan geblesseerd."

"Een paar maanden later overkwam het Quinten. Hij had geen kruisbandblessure, maar wel een andere vervelende knieblessure. Ik geloof eigenlijk niet in toeval, maar dat dingen op mijn pad komen omdat ze zo moeten zijn", aldus de Arsenal-verdediger, die hoopt ooit nog eens samen te spelen met zijn broer. "Dat zou heel mooi zijn. Met elkaar in een team, of tegen elkaar in dezelfde competitie. Toen ik nog bij Ajax zat en Quinten bij Feyenoord, was het ook heel leuk om tegen elkaar te spelen. Maar we volgen allebei ons eigen pad."