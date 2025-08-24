Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Ajax historie & oud-spelers

Jurriën Timber imponeert bij Arsenal: "Om nooit meer te vergeten"

Amber
bron: Engelse media
Jurriën Timber juicht
Jurriën Timber juicht Foto: © Pro Shots

Jurriën Timber heeft zaterdag indruk gemaakt bij Arsenal. De voormalig Ajacied scoorde twee keer én gaf een assist in de 5-0 overwinning op Leeds United, en de Engelse media smelten van lof voor zijn optreden.

Timber opende de score met een fraaie kopbal, legde vervolgens een perfecte assist op Bukayo Saka en maakte na rust zijn tweede treffer van de avond. Football London was laaiend enthousiast en beloonde hem met een 9. "Hij bezorgde Arsenal de voorsprong met een schitterend geplaatste kopbal, en veranderde daarna in een voorbereider door Saka te vinden met een slimme pass", schreef de website.

Ook The Daily Express gaf Timber een 9. "Hij domineerde zijn tegenstanders op de rechterflank en vormde een goed koppeltje met Saka", zo luidde het oordeel over de rechtsback.

The Standard sloot zich hierbij aan: "Het was een droomdag voor de rechtsback. Twee doelpunten, een assist en een clean sheet. Hij sloot zijn eerste basisplaats van dit Premier League-seizoen af in grootse stijl."

En The Sun deed er nog een schepje bovenop: "Twee goals én een assist. Je kan niet veel meer vragen van een speler, laat staan van een rechtsback. Een dag voor hem om nooit meer te vergeten. Perfect."

