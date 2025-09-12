AD Voetbalpodcast
Ajax historie & oud-spelers

Jurriën Timber lovend over oud-Ajacied: "Hij kan mee met de top"

Amber
bron: Helden
Jurriën Timber
Jurriën Timber Foto: © BSR Agency

Jurriën Timber speelde in de jeugdopleiding samen met Ryan Gravenberch. Later stroomden de twee door naar het eerste elftal van Ajax. Inmiddels spelen ze allebei in de Premier League: Timber bij Arsenal en Gravenberch bij Liverpool.

"Ryan en ik zijn heel goede vrienden. We hebben nog steeds veel contact, hebben ook nog altijd een groepschat met Devyne Rensch erbij. Ik zie Ryan sowieso een paar keer per jaar als we tegen elkaar spelen. Hij wordt binnenkort vader, heel leuk", vertelt Timber over zijn maatje in gesprek met Helden. De twee kennen elkaar dus al jaren: "Ik denk nog vaak terug aan die tijd en zie ook weleens filmpjes of foto’s terugkomen op social media. Het was geweldig, we hadden een vriendenteam en leerden tegelijkertijd heel veel. En we hebben mooie prijzen gepakt."

Gravenberch vertrok een jaar eerder bij Ajax. Hij tekende bij Bayern München. Na een jaar vertrok hij naar Liverpool. "Bij Liverpool zit hij veel beter op zijn plek dan in Duitsland", stelt Timber. "Ryan heeft een superjaar gehad. Dat kwam voor mij niet als een verrassing. Ik heb zo lang met hem getraind. Zijn positie is wel veranderd, hij was aanvallende middenvelder en speelt nu meer als controlerende middenvelder."

"Dat hij dat zó goed kan, was wel een beetje een verrassing. Maar ik weet hoe goed hij is en dat hij meekan met de top. Dat heeft hij afgelopen seizoen heel consistent laten zien in de Premier League, in mijn ogen de moeilijkste competitie ter wereld. Hopelijk houdt hij wat over voor op het WK", lacht Timber.

Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Ryan Gravenberch Jurriën Timber
