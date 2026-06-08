Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Het Nederlands elftal moet het tijdens het WK stellen zonder Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal is niet fit genoeg om deel te nemen aan het toernooi vanwege aanhoudende problemen met zijn lies. De KNVB bevestigt dat de 24-jarige oud-speler van Ajax niet op tijd hersteld is om het WK medisch verantwoord te kunnen spelen.
Daardoor komt er een vroegtijdig einde aan zijn voorbereiding met Oranje. "De 24-jarige verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure om op medisch verantwoorde wijze deel te nemen aan het WK", aldus de bond. "In overleg met de medische staf is daarom besloten dat Timber terugkeert naar huis."
Door het wegvallen van Timber heeft bondscoach Ronald Koeman snel geschakeld. Oud-Feyenoord-speler Lutsharel Geertruida wordt opgeroepen als vervanger en sluit aan bij de selectie. De verdediger stond al op de reservelijst en wordt door de KNVB ingevlogen.
Geertruida kwam het afgelopen seizoen uit voor RB Leipzig, maar werd verhuurd aan Sunderland. Met zijn komst bestaat de Oranje-selectie opnieuw uit 26 spelers. Timber verlaat na de oefeninterland tegen Oezbekistan het zogenoemde pre-camp van het Nederlands elftal in New York.
Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!
Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!
Vaessen: "Klaassen gaf knietjes in m'n ballen, Brobbey pakte me vast"
Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op
Opstelling Oranje bekend: geen Wout Weghorst in de basisopstelling
'Feyenoord wil zich versterken met oud-keeperstrainer van Ajax'
Uitsupporters krijgen uitstel: korting blijft voorlopig bestaan
Borst: "Beter dan Malen, Depay, Weghorst en Brobbey bij elkaar"
Oud-Ajacied ontsnapte aan dood: "Wilde samen met die jongens!"
Vrouw van Danny Hoesen pleegde zelfmoord: "Dat brak me volledig"
Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!
Vermoedelijke opstelling Oranje: geen basisplek voor Weghorst
Bondscoach over Eriksen-incident: "Dat was het belangrijkste"
Ten Hag verklapt beste speler met wie hij werkte: "Hij is slim"
Jansma vertelt fraaie Oranje-anekdote: "Ga zitten joh, mafkees!"
Koeman verklapt deel opstelling: "Ik moet voorzichtiger zijn..."
Oranje-advies voor Kluivert: "Dan kan hij van meerwaarde zijn"
'Transferwaarde van verdediger Lucas Rosa was nog nooit zo hoog'
Broer van De Jong is eerlijk: "Dat was toen nog niet geweldig"
Noppert kon naar Ajax of Man United: "Maar een transfer bleef uit"
Buikema eerlijk over zwaar Ajax-jaar: "Niet altijd over rozen"
Update over Christian Eriksen: "Pacemaker deed wat het moest doen"
'Fysieke gesteldheid Ter Stegen zorgt voor twijfels bij Ajax'
Heftige beelden: Christian Eriksen zakt in elkaar tijdens oefenduel
'Taylor trekt portemonnee voor verloving': "Vier karaats, insane"
Verweij vertelt over Perr Schuurs: "Toen schrokken we best wel"
Daley Blind over 'levensveranderend moment': "Je krijgt aanzien"
Driessen wijst naar Koeman: "Legde hij ergens onderin de la"
'Ajax houdt verrichtingen van linksback van Rode Ster in de gaten'
Janssen blikt terug op transfer: "Laten we dan gewoon stoppen"
Driessen vergelijkt: "Denk dat Wout en ik heel veel gemeen hebben"
'Ajax wil langer door met Garcia, dit moet zijn functie worden'