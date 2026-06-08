Jurriën Timber mist het WK met Oranje, Koeman roept vervanger op

Het Nederlands elftal moet het tijdens het WK stellen zonder Jurriën Timber. De verdediger van Arsenal is niet fit genoeg om deel te nemen aan het toernooi vanwege aanhoudende problemen met zijn lies. De KNVB bevestigt dat de 24-jarige oud-speler van Ajax niet op tijd hersteld is om het WK medisch verantwoord te kunnen spelen.

Daardoor komt er een vroegtijdig einde aan zijn voorbereiding met Oranje. "De 24-jarige verdediger is onvoldoende hersteld van een liesblessure om op medisch verantwoorde wijze deel te nemen aan het WK", aldus de bond. "In overleg met de medische staf is daarom besloten dat Timber terugkeert naar huis."

Door het wegvallen van Timber heeft bondscoach Ronald Koeman snel geschakeld. Oud-Feyenoord-speler Lutsharel Geertruida wordt opgeroepen als vervanger en sluit aan bij de selectie. De verdediger stond al op de reservelijst en wordt door de KNVB ingevlogen.