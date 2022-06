Geschreven door Idse Geurts 02 jun 2022 om 10:06

Er lijkt goed nieuws te zijn voor Ajax. Naar verluidt gaat Jurriën Timber kiezen voor een langer dienstverband bij de club. Dit meldt De Telegraaf donderdagochtend. Engelse topclub Manchester United zit nadrukkelijk achter Timber aan, maar ‘The Red Devils’ lijken de verdediger dus mis te lopen.

Volgens De Telegraaf is Timber zich er goed van bewust dat hij bij United geen garantie heeft op een basisplaats. Natuurlijk staat vanaf deze zomer oude bekende Erik ten Hag aan het roer in Manchester, maar nog steeds is er veel concurrentie in de verdediging. Bij Ajax is Timber echter wel verzekerd van een vaste plek in de basis. Aangezien het talent zoveel mogelijk minuten wil blijven maken, lijkt een langer dienstverband bij Ajax een goede keuze.

Ook zou een transfer nog wat te vroeg komen voor Timber. Afgelopen week liet de verdediger zich al uit over zijn doorgroeimogelijkheden bij Ajax. Timber liet weten dat hij ‘nog zeker niet uitgeleerd was’ bij de Amsterdammers. Een contractverlenging bij Ajax behoort dus ook tot een reeële mogelijkheid. De Ajax-directie wil in elk geval zo spoedig mogelijk in gesprek met het management van Timber. Het huidige contract van de verdediger loopt nog tot 2024.

Tot slot, noemt de ochtendkrant nog een mogelijke reden voor Timber om langer bij Ajax te blijven. Er gaan immers geruchten dat Ajax Timber’s tweelingbroer, Quinten Timber, terug wil halen naar de club. Hierdoor zouden de broers samen op het veld kunnen staan voor de Amsterdammers.