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Jurriën Timber reageert op mislopen WK: "Het breekt mijn hart"

Gijs Kila
bron: Instagram
Jurriën Timber
Jurriën Timber Foto: © BSR Agency

Jurriën Timber heeft voor het eerst gereageerd op zijn gedwongen afscheid van de WK-selectie van het Nederlands elftal. De verdediger van Arsenal bleek onvoldoende hersteld van zijn slepende liesblessure en moest het trainingskamp van Oranje verlaten.

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De KNVB maakte maandag bekend dat Timber niet op medisch verantwoorde wijze aan het WK kan deelnemen. Na overleg met de medische staf werd besloten dat de 24-jarige verdediger terugkeert naar huis.

Via Instagram liet Timber weten hard geraakt te zijn door het nieuws. "Het breekt mijn hart dat ik het WK moet missen", schrijft hij. "Mijn land vertegenwoordigen op het grootste podium is iets waar ik altijd van gedroomd heb. Het is moeilijk om te accepteren dat een blessure die kans van mij heeft weggenomen. Hoewel dit niet het pad is waarop ik gehoopt had, vertrouw ik het grotere plan van God."

Ondanks zijn teleurstelling blijft Timber achter de ploeg staan. In zijn bericht richt hij zich ook tot zijn teamgenoten, die zich voorbereiden op het eindtoernooi. "Maak het land trots."

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