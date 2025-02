Jurriën Timber: "Speel tegen één van mijn betere vrienden bij PSV"

"Het is altijd lastig om tegen Nederlandse teams te spelen, omdat ze je kunnen verrassen", vertelt Timber op de clubkanalen van Arsenal. "Arsenal heeft daar twee jaar op rij niet weten te winnen, dus ik denk dat iedereen weet hoe moeilijk het gaat worden. Natuurlijk is het voor mij persoonlijk een mooie loting. Omdat het in Nederland is, verwacht ik dat er veel familieleden komen kijken."

Timber ziet het duel in Eindhoven natuurlijk niet als een soort van thuiskomen. "Want het is PSV. Maar natuurlijk ken ik het land en ik ken ook een paar spelers van PSV. Ik speel tegen een van mijn betere vrienden (Noa Lang, red.), dat is leuk. Daar kijk ik naar uit", aldus Timber.