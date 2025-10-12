Justin Kluivert grijpt in na verlies Indonesië: "Reacties uitgezet"

Justin Kluivert kreeg na de uitschakeling van Indonesië in de WK-kwalificatie te maken met een golf aan negatieve reacties op sociale media. De aanvaller van Bournemouth besloot daarom zijn reacties tijdelijk uit te schakelen.

"Ik heb m’n reacties voor een weekje uitgezet", vertelt hij na afloop van Nederland - Finland (4-0) tegenover ESPN. "Ik kreeg ze zelfs op mijn dak met ‘Kluivert out’. Onder familiefoto’s hoeft dat niet, maar dit is over een weekje wel weer overgewaaid."

De kritiek was gericht op zijn vader, Patrick Kluivert, die als bondscoach van Indonesië onlangs werd uitgeschakeld in de WK-play-offs na nederlagen tegen Saoedi-Arabië en Irak. Justin leeft met hem mee. "Nee, jammer genoeg niet", zegt hij over de uitschakeling. "Hij heeft er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Ik heb nog niet goed met hem erover gehad. Ik heb hem eventjes met rust gelaten, dat komt nog wel als het wat rustiger is. Het is natuurlijk een domper. Ze hebben veel fans daar."

De ESPN-verslaggever probeerde het gesprek luchtig te eindigen. "Jij gaat wel naar het WK, toch?", vroeg hij met een knipoog. Waarop Kluivert glimlachend antwoordde: "Ik hoop het. Ik ga er alles voor doen." De verslaggever besloot gevat: "Maar bij Oranje is het Kluivert in." Waarop de aanvaller met een brede lach reageerde: "Dat vind ik een mooie."