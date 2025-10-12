KieftJansenEgmondGijp
Kieft duidelijk: "Bij Ajax gespeeld, maar ik vind PSV net zo leuk"
Meldingen
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Nederlands elftal

Justin Kluivert grijpt in na verlies Indonesië: "Reacties uitgezet"

Amber
bron: ESPN
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © BSR Agency

Justin Kluivert kreeg na de uitschakeling van Indonesië in de WK-kwalificatie te maken met een golf aan negatieve reacties op sociale media. De aanvaller van Bournemouth besloot daarom zijn reacties tijdelijk uit te schakelen.

"Ik heb m’n reacties voor een weekje uitgezet", vertelt hij na afloop van Nederland - Finland (4-0) tegenover ESPN. "Ik kreeg ze zelfs op mijn dak met ‘Kluivert out’. Onder familiefoto’s hoeft dat niet, maar dit is over een weekje wel weer overgewaaid."

De kritiek was gericht op zijn vader, Patrick Kluivert, die als bondscoach van Indonesië onlangs werd uitgeschakeld in de WK-play-offs na nederlagen tegen Saoedi-Arabië en Irak. Justin leeft met hem mee. "Nee, jammer genoeg niet", zegt hij over de uitschakeling. "Hij heeft er alles aan gedaan, maar het mocht niet baten. Ik heb nog niet goed met hem erover gehad. Ik heb hem eventjes met rust gelaten, dat komt nog wel als het wat rustiger is. Het is natuurlijk een domper. Ze hebben veel fans daar."

De ESPN-verslaggever probeerde het gesprek luchtig te eindigen. "Jij gaat wel naar het WK, toch?", vroeg hij met een knipoog. Waarop Kluivert glimlachend antwoordde: "Ik hoop het. Ik ga er alles voor doen." De verslaggever besloot gevat: "Maar bij Oranje is het Kluivert in." Waarop de aanvaller met een brede lach reageerde: "Dat vind ik een mooie."

Gerelateerd:
Fans van het Nederlands elftal in de Johan Cruijff ArenA

Oranje-supporters storen zich aan sfeer in ArenA: "Wat een drama"

0
Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart

Van Hooijdonk geeft oud-Ajacied complimenten: "Veel diepgang"

0
Lees meer:
Nederlands elftal Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Justin Kluivert Patrick Kluivert
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Rivkah op het Veld

FC Twente-watcher kritisch op NOS: "Omgeven met een Ajax-sausje"

0
Het logo van Ajax in de Arena

Oud rvc'er spreekt: "Kunnen constateren dat de structuur ziek is"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Hedwiges Maduro eens met Wout Weghorst: "Dat is veel negatiever"

0
Tijmen van Wissing

FC Twente-watcher geïrriteerd: "Ajax is helemaal geen topclub"

0
Hedwiges Maduro in het Yanmar Stadion (Almere)

Ajax had duidelijk plan met Maduro: "Dat is een beetje gebeurd"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

0
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd