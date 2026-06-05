Justin Kluivert: "Ik was echt heel emotioneel, alles kwam eruit"
Justin Kluivert maakte tegen Algerije zijn rentree in het Nederlands elftal. De voormalig Ajacied stond enige tijd buitenspel met een blessure, maar is weer op tijd fit voor het WK van komende zomer.
"Ik heb zo lang van het WK gedroomd. Dat je droom dan in duigen lijkt te vallen, geeft veel stress", vertelde Kluivert na afloop van de uitzwaaiwedstrijd aan de NOS. Bij iedere stap in zijn herstel, appte Kluivert naar bondscoach Ronald Koeman. "Het is leuk dat hij de data krijgt van de dokters, maar af en toe een persoonlijk berichtje doet het ook goed."
De voormalig Ajacied maakte onlangs tegen Manchester City zijn rentree, na vier maanden van afwezigheid. "Ik was echt heel emotioneel die dag. Alle stress van die maanden ervoor kwam eruit", legt hij uit. Kluivert begreep ook dat Koeman hem vervolgens eerst wilde zien. "Hoe ik bewoog, hoe mijn fitheid was. Hij was er tevreden over. Ik wist al dat hij dat zou zijn, maar het was goed om het nog even aan hem te laten zien."
"Ik voel me goed. Het is heel belangrijk om die 45 minuten in de benen te hebben. En ik voel dat ik nog meer kan. Daar ben ik superblij mee, want het gaat straks pas echt om de punten. Wij Nederlanders moeten in het grootste geloven en dat ook uit durven spreken. We willen wereldkampioen worden, niets meer en niets minder. Ik weet zeker dat er op het WK wat in ons gaat branden", aldus Kluivert.
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