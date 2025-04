Justin Kluivert: "Marc Overmars vroeg me dat toen bij Ajax al"

"Het heeft zo moeten zijn, je bepaalt niet altijd zelf waar je een jaar later speelt", vertelt Kluivert in Helden Magazine. "Ik heb bij veel clubs betrekkelijk kort gespeeld, mede omdat ik nogal eens werd verhuurd. Ik heb wel van al die clubs genoten. En ik ben altijd in mezelf blijven geloven. En ja, nu valt alles ineens op z’n plek. Dat Bournemouth mij niet wilde huren, maar kopen, heeft me rust gegeven. Die rust werd versterkt door mijn huwelijk en de geboorte van onze dochter."

"Ik kan me volledig focussen op mijn leven hier, ik heb rust en ben gelukkig", gaat hij verder. "Dat zie je terug in mijn spel. In de andere landen waar ik na mijn vertrek bij Ajax heb gespeeld, viel ik minder op. Mensen zagen me niet zo vaak spelen. In de Premier League val ik wel op. Iedereen let op me, mooier kan niet. Ik heb op mijn 25ste al in vijf landen gespeeld, had al de nodige stappen gemaakt voordat ik in de Premier League debuteerde. Die stappen zijn belangrijk geweest om de speler te worden die ik nu ben."

"Toen ik bij Ajax in het eerste speelde, vroeg technisch directeur Marc Overmars me op welke positie ik mezelf over vijf jaar zag spelen", vervolgt hij. "Ik vond dat destijds een vreemde vraag, was immers een buitenspeler, een vleugelaanvaller. 'Ik wil dat je even nadenkt', zei Overmars. En hij zei: 'Ik schrijf op een papiertje waar ik denk dat jij over vijf jaar speelt'. Ik dacht even na en zei: ik zie me ooit als een nummer 10, maar voorlopig nog als een speler aan de buitenkant, als een links of rechtsbuiten."

"Marc Overmars draaide het blaadje om en dat had hij exact opgeschreven. Alle credits voor Overmars, die toen al een nummer tien in mij zag. Dat nu alles op z’n plek valt, is zo mooi. Ik kan op die nieuwe positie een meerwaarde zijn voor het Nederland elftal. Hopelijk ga ik meer interlands spelen dan de drie in de afgelopen vijf jaren. Ik ben er nu ook klaar voor", aldus Kluivert.