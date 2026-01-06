HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Justin Kluivert onder het mes en is lange tijd uit de roulatie

Arthur
Justin Kluivert
Justin Kluivert Foto: © BSR Agency

Justin Kluivert moet onder het mes na het oplopen van een knieblessure. De oud-Ajacied en middenvelder van Bournemouth viel afgelopen weekend geblesseerd uit in het Premier League-duel met Arsenal. Dat maakt de club bekend in een statement.

De 26-jarige international liep de blessure op aan zijn linkerknie en zal een operatie moeten ondergaan. Bournemouth laat weten dat Kluivert daardoor voorlopig niet inzetbaar is. "Justin zal een tijd niet spelen. Hij begint zijn revalidatie met volledige ondersteuning van de medische staf", aldus de club.

De oud-speler van Ajax stond dit seizoen in tien competitiewedstrijden aan de aftrap en was daarin twee keer trefzeker, waaronder recent tegen Chelsea. In totaal kwam hij tot achttien optredes in de Premier League. In het afgelopen seizoen was Kluivert nog goed voor twaalf doelpunten en zes assists. Na een eerdere kuitblessure had hij zich net weer teruggevochten in het elftal van manager Andoni Iraola.

