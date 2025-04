Justin Kluivert over oud-Ajacied: "Hij was de eerste die belde"

"We bellen elkaar dagelijks", begint Kluivert in Helden. "Er zijn zoveel overeenkomsten tussen ons, zoals de dankbaarheid en liefde voor onze moeders. Noa is mijn broeder. Ik dacht altijd dat ik eerst vader zou worden, maar hij had al eerder kinderen dan ik. Na mijn ouders en broers was hij de eerste die ik belde om te zeggen dat ik vader zou worden. Prachtig om zo’n broeder te hebben, hij keek bij wijze van spreken net zo uit naar mijn vaderschap als ik.

"Hij weet dat ik er altijd zal zijn voor zijn gezin, in goede tijden, maar als het nodig is juist ook in moeilijke tijden", vervolgt hij. "En hij zal er altijd voor mij zijn. We zeggen dat ook wel tegen elkaar, maar dat hoeft niet eens, want we weten het van elkaar. Het is zo mooi om die band met iemand te hebben, dat je in aan een blik al ziet wat de ander denkt."

"Of we ook samen kunnen huilen? Dat zou zeker kunnen, maar zo zitten we niet in elkaar. We kunnen wel sparren over dingen waar hij mee zit of ik mee zit. Het kan soms heel erg opluchten om daar met iemand over te praten, daarvoor zijn we ook broeders. Noa was ook de eerste die me feliciteerde toen ik speler van de maand was geworden en ook toen het minder met me ging, was hij de eerste die me belde", aldus Kluivert.