Justin Kluivert wil speler erbij in Oranje: "Je weet maar nooit"

Na de 4-0 overwinning van het Nederlands elftal op Finland in de WK-kwalificatie blikt Justin Kluivert tevreden terug op zijn optreden. De oud-Ajacied, die de voorkeur kreeg boven Tijjani Reijnders, stond negentig minuten op het veld in het oranjeshirt.

"Het was prachtig, 90 minuten in oranjeshirt," vertelt Kluivert na afloop tegenover Noa Vahle Vandaag Inside. "De goal mocht nog niet komen, maar die zal volgen. Ik vond ons bij vlagen goed, maar natuurlijk is het moeilijk om 90 minuten lang vol te gaan. Vier goals maken is altijd goed. Twee keer de nul gehouden en dat is altijd goed."

Kluivert, die zich nadrukkelijk in de kijker speelde, werd gevraagd of hij de ontbrekende schakel op het middenveld is. "Of ik de 'missing link' ben op het middenveld? Dat moet je aan de bondscoach vragen", reageert hij bescheiden. "Ik werk heel hard en dat heeft het team nodig. Dat heb ik vandaag gedaan. Ik ben trots om hier te zijn."

Ook kijkt hij vooruit naar de toekomst, met de hoop zijn broer Ruben Kluivert ooit te zien debuteren in het Nederlands elftal. Ruben, die momenteel indruk maakt bij Olympique Lyon, wordt door Justin geprezen. "Ruben kan misschien hier nog een kans krijgen," zegt hij, doelend op Oranje. "Als hij zo doorgaat bij Lyon, zijn doelpunten maakt... Ik ben trots op hem. Dat zou een droom zijn, je weet maar nooit."