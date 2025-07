Justitie eist € 650.000 van oud-Ajacied: "Heb geen winst gemaakt"

In de zomer van 2023 werd de voormalig Oranje-international veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar vanwege zijn betrokkenheid bij cocaïnehandel en omkoping. De rechtbank oordeelde dat hij een leidende rol speelde binnen een crimineel netwerk. Volgens het Openbaar Ministerie was Mendes da Silva betrokken bij drie zendingen cocaïne, in totaal goed voor 1584 kilo, met een geschatte straatwaarde van 119 miljoen euro. De drugs zouden via Schiphol, de haven van Rotterdam en per auto Nederland zijn binnengekomen. Justitie stelt verder dat hij in 2020 en 2021 "allerlei klussen rondom de smokkel heeft opgeknapt".

Tijdens de zitting verweerde Mendes da Silva zich fel tegen de eis van het OM. "Heel veel is uit de lucht gegrepen door de officier. Ik wil vechten voor de euro’s die niet van mij zijn", verklaarde hij. Hij stelt dat het bedrag gebaseerd is op aannames en dat hij lang niet zoveel geld heeft ontvangen als Justitie beweert. Welk bedrag hij wél als realistisch beschouwt, liet hij in het midden.

In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt Mendes da Silva min of meer toevallig in het criminele milieu te zijn beland. "Ik zat niet in dat milieu. Ik ging te werk als een amateur. Ik heb helemaal geen winst gemaakt. Echt niet." De oud-middenvelder, die zeven interlands voor het Nederlands elftal speelde, benadrukt dat hij geen cent te veel wil terugbetalen aan het OM.

De rechter doet op 25 augustus uitspraak in de ontnemingszaak. In november volgt het hoger beroep in de oorspronkelijke cocaïnezaak.