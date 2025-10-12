KieftJansenEgmondGijp
Juventus wil Milik lozen: oud-Ajacied al 500 dagen geblesseerd
2025-10-09
Ajax historie & oud-spelers

Juventus wil Milik lozen: oud-Ajacied al 500 dagen geblesseerd

Amber
bron: La Gazzetta dello Sport
Arek Milik
Arek Milik Foto: © Pro Shots

Juventus hoopt in de winterse transferperiode afscheid te nemen van Arek Milik, maar dat is volgens La Gazzetta dello Sport allesbehalve eenvoudig. De oud-Ajacied is inmiddels bijna 500 dagen uit de roulatie door blessureleed en lijkt geen toekomst meer te hebben in Turijn.

"Na de moeilijkheden en tekortkomingen van vorig jaar breidde Juventus in de laatste transferperiode zijn aanvalslinie uit om de huidige situatie beter te beheersen", schrijft La Gazzetta dello Sport. Met de komst van Jonathan David en Loïs Openda beschikt de club inmiddels over voldoende aanvallende opties.

Toch wil de clubleiding snel duidelijkheid over Milik, die nog tot medio 2027 onder contract staat. "Juventus hoopt op een positieve uitkomst in januari. Een huurtransfer of contractontbinding zijn beide mogelijk, mits hij terugkeert op het veld", vervolgt de Italiaanse sportkrant.

Die terugkeer laat echter op zich wachten. De Poolse spits kampt al bijna anderhalf jaar met een hardnekkige kuitblessure. Zijn laatste wedstrijd dateert van 7 juni 2024, toen hij in actie kwam voor Polen. Daardoor miste hij het EK en heeft hij sindsdien geen minuut meer gespeeld. "Een eindeloze beproeving, maar helaas nog niet voorbij", concludeert La Gazzetta dello Sport.

