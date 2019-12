Geschreven door Jessica Westdijk 17 dec 2019 om 14:12

De kaartverkoop voor de Eredivisieduels in de tweede seizoenshelft is begonnen. Ajax speelt in de tweede seizoenshelft thuis tegen Sparta, RKC, FC Twente, PEC Zwolle, Vitesse, VVV Venlo, PSV en AZ.

Alleen voor die laatste 2 duels is een ClubCard vereist, al is het de vraag of er nog kaarten beschikbaar zijn als de open verkoop begint. Tot 19 december 10.00 hebben seizoenkaarthouders het alleenrecht om kaarten te kopen. Daarna hebben leden van Ajax Life een dag de tijd en vervolgens overige ClubCard-houders.