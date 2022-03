Geschreven door Idse Geurts 30 mrt 2022 om 10:03

Nu alle coronamaatregelen zijn opgeheven, kunnen supporters ‘gewoon’ weer aanwezig zijn bij alle wedstrijden van Ajax. Natuurlijk geldt dit ook voor de aankomende KNVB Beker-finale. Op zondag 17 april om 18:00 uur, trapt Ajax in De Kuip af tegen PSV. Als echte Ajax-supporter wil je hier vanzelfsprekend bij zijn. Vanaf vandaag, woensdag 30 maart, gaat de kaartverkoop voor deze bijzondere wedstrijd van start.

Op 30 maart kunnen echter eerst alleen uitkaarthouders een kaartje kopen. Vervolgens mogen vrijdag 1 april alle seizoenkaarthouders een ticket aanschaffen, zijn 4 april de leden van de Supportersvereniging Ajax aan de beurt en tot slot kunnen de Club Card-houders op woensdag 6 april een kaartje bemachtigen.

De kaarten zijn verkrijgbaar vanaf 65 euro en er zit een verplichte vervoerscombi bij. De bekerfinale wordt gespeeld in Rotterdam en het is alleen mogelijk om De Kuip te bereiken via de bus of de trein die vertrekt vanaf de Johan Cruijff ArenA. Tijdens het aanschaffen van je kaartje je aangegeven welke vervoersoptie jouw voorkeur heeft. Deze vervoerscombi geldt ook voor de terugweg.