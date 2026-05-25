Kaj Ramsteijn met transferadvies: "Ajax heeft hem niet nodig"

Kaj Ramsteijn
De transferperiode komt er weer aan en dus worden de nodige spelers gelinkt aan een mogelijke overstap naar Ajax. Eén daarvan is Maas Willemsen, die op de Amsterdamse radar zou zijn verschenen.

De Leeuwarder Courant maakte enige tijd geleden bekend dat de gehele topdrie wel geïnteresseerd is in de verdediger van SC Heerenveen. "Het is echt een onwijs slimme gozer", merkt Lars Teunissen van VoetbalPrimeur op over Willemsen in de podcast DoneDeal. "Volgens mij studeert hij filosofie. Gewoon heel intellectueel."

"Ik vind hem een beetje Daley Blind-esque. Dat heeft hij aan de bal wel, daar vind ik hem echt sterk. Bij De Graafschap al. Daar speelde hij rechts centraal en daar voetbalde hij heel makkelijk. Hij is rustig en intelligent aan de bal, maar ik vind het nog wel een jaar te vroeg. Ook qua duelleren, kopduels en echt het pure verdedigen. Maar het is een hele leuke, interessante speler."

"Hij moet gewoon heel veel spelen, dus bij SC Heerenveen blijven is geen ramp", vervolgt Teunissen. "Dat zou ik hem ook echt wel aanraden", vult Ramsteijn aan, waarop Teunissen verder gaat. "Bij PSV heb je Yarek Gasiorowski en daar zit ook Armando Obispo nog achter. Obispo zou kunnen vertrekken, maar het is in ieder geval wel aannemelijk dat Yarek blijft."

"Bij PSV moet je wel écht al helemaal klaar en goed zijn én hoog kunnen spelen", vervolgt Ramsteijn. "Ook qua wendbaarheid, daar scoort hij (Willemsen, red.) niet top in. Ryan Flamingo is verder dan hem en die speelt ook niet alles. Nee, PSV zou ik nog effe niet doen. Welke topclub het best bij hem past? Ajax heeft geen linker cv nodig, als ik het zo inschat. Dus Feyenoord zou dan het meest logisch zijn. Als ik dan toch moet kiezen", aldus de oud-Feyenoorder.

