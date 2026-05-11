Kaj Sierhuis bevestigt transfer: "Daarom pakte ik de microfoon"

Kaj Sierhuis zal komend seizoen niet meer het shirt van Fortuna Sittard dragen. De oud-spits van Ajax vertrekt transfervrij bij de Limburgers. Dat bevestigde hij zondag na de 3-2 zege op PEC Zwolle.

"Ik pakte de microfoon om aan het publiek aan te geven dat dit naar alle waarschijnlijkheid mijn laatste wedstrijd is voor de club", vertelt de 28-jarige spits aan ESPN. De aanvaller heeft een aflopend contract bij Fortuna Sittard en maakt graag gebruik van zijn transfervrije status.

"We hebben in goed overleg met elkaar afgesproken geen nieuw contract te gaan tekenen", geeft Sierhuis aan. "Daar ben ik Americo (Branco, technisch directeur, red.) dankbaar voor, want hij heeft me altijd geholpen. Ik heb drie mooie jaren met veel ups en downs gehad hier, maar dit is een mooi moment in mijn carrière om een nieuw avontuur aan te gaan."