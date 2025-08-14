Kick-Off
Mike Verweij geeft Ajax transferadvies: "Dan moet je hem huren"
2025-08-03
Jorrel Hato
BREAKING | Ajax maakt definitief vertrek van Jorrel Hato bekend
2025-08-01
Oscar Gloukh
Ajax heeft Oscar Gloukh definitief binnen en onthult transfersom
Kaj Sierhuis lovend over Ajax-aankoop: "Echt een wapen van hem"

Rik Engelbertink
bron: Voetbal International
Kaj Sierhuis
Kaj Sierhuis Foto: © Pro Shots

Ko Itakura is de laatste miljoenentransfer van Ajax geweest. Kaj Sierhuis speelde samen met de Japanner, en herinnert zich zijn speelstijl nog goed.

"Wat mij meteen te binnen schiet: Ko was een heel rustige, lieve, zachtaardige jongen buiten het veld. Maar binnen de lijnen, op de trainingen en in wedstrijden, kon hij echt hard zijn, dat verschil was best wel groot", vertelt Kaj Sierhuis tegenover Voetbal International.  "Ko stond echt wel zijn mannetje op het veld, vanaf het eerste moment. Niet overdreven, maar gewoon met de juiste agressie, alles op honderd procent, zonder verslapping. En als hij een tik kreeg, dan kon hij dat bij het volgende duel ook wel even laten blijken: niet nog een keer doen".

Waarin hij ook opviel was professionaliteit. "We waren nog jong, maar Ko was ook al echt een prof, hij was altijd in de gym bezig, vooral met zijn mobiliteit", vertelt de spits. "Daar deed hij yoga-oefeningen voor, hij was enorm flexibel. Ook buiten het veld was hij gewoon betrouwbaar, ik heb hem nooit kunnen betrappen op te laat komen of een andere vorm van verslapping."

Dat Ajax Itakura heeft aangetrokken begrijpt hij wel. "Een heel goede keuze. Ko is een goede voetballer met een heel goede inspeelpass, hij leest het spel goed en durft in te dribbelen, een fijne speler aan de bal. Daarom denk ik dat hij ook heel goed bij Ajax past", zegt Sierhuis.

"En natuurlijk is het ook fijn als je dan verdedigend je mannetje staat. Hij heeft ook de fysieke voorwaarden: hij is best snel en niet per se de allergrootste, maar hij is wel goed in de lucht, dat is ook wel echt een wapen van hem", duidt Sierhuis Itakura zijn spel.

"In zijn laatste periode bij Groningen zag je dat hij heel veel rust en kalmte uitstraalde in zijn spel. Hij was zó comfortabel, dat je dacht: die kan nog wel een stapje hoger. Nu heeft hij natuurlijk ook de ervaring van de Bundesliga, ik denk dat dit dan een heel mooie vervolgstap is voor hem", besluit hij. 

