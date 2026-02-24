Kaj Sierhuis met heerlijke anekdote over Ajacied: "Heel vies"

Kaj Sierhuis kijkt met bewondering terug op de eerste weken van Kasper Dolberg bij Ajax. In de Better United Podcast vertelt de spits van Fortuna Sittard hoe groot de indruk was die de Deen direct maakte in Amsterdam.

"Hij kwam echt als linksbuiten, maar was binnen een week omgetoverd tot spits. Die maakte echt enorm veel indruk in de eerste week dat hij kwam trainen", herinnert Sierhuis zich. "Toen deed hij een aantal dingen op training dat ik dacht van: dit wordt een topspits."

Daarbij haalt Sierhuis een specifieke training naar voren die hem altijd is bijgebleven. "Ik zie het als de dag van gisteren voor me, ik weet op welk veld het gebeurde, dat is hoeveel indruk hij op me maakte. Een van de eerste trainingen, een partijspel. Heel compact met heel veel mensen. Hij kreeg de bal, speelde hem door de stokken van Dani de Wit met buitenkantje rechts, heel vies. En hij jankte hem binnen, onderkant lat. Echt dat je elkaar aankeek van: wat is dit voor gast?"

Sierhuis zelf profiteerde in die periode van de blessuregevoeligheid van Dolberg. "Dat me ook heeft geholpen. Ik heb mijn debuut gemaakt toen Dolberg nog bij Ajax 1 zat, in een periode dat hij nog geblesseerd was. Toen zat ik alleen achter Huntelaar", besluit de 27-jarige spits.