'Kaj Sierhuis verschijnt op de radar bij Eredivisie-subtop'

Sierhuis beschikt over een aflopend contract bij Fortuna Sittard en gaat die niet verlengen. Na de wedstrijd van afgelopen weekend gaf de spits eerlijk toe te gaan vertrekken bij de club uit Limburg. Door zijn transfervrije status en zijn neusje voor de goal is Sierhuis voor veel clubs een interessante speler. In het binnen- én buitenland is er interesse.

De Telegraaf weet dat FC Utrecht, NEC en FC Twente wel interesse hebben in het 28-jarige jeugdproduct van Ajax, die de afgelopen jaren veel last had van blessureleed. Later speelde hij voor FC Groningen, Stade Reims en Heracles Almelo. Dit seizoen scoorde Sierhuis twaalf keer voor Fortuna Sittard.