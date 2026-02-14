Meldingen
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Kaj Sierhuis weet het zeker: "Bij Ajax zou ik er twintig maken"

Kaj Sierhuis juicht na een doelpunt
Kaj Sierhuis juicht na een doelpunt Foto: © BSR Agency

Kaj Sierhuis hoopt nog altijd een kans te krijgen bij een topclub in Nederland. De spits gelooft er heilig in dat hij voor Ajax, Feyenoord of PSV van toegevoegde waarde kan zijn een ook zeker zijn doelpunten zou maken.

Op de vraag hoe vaak hij zou scoren als speler van Ajax, Feyenoord of PSV is zijn antwoord duidelijk. "Twintig", zegt hij in Spelinzicht van ESPN. "Als je puur statistisch kijkt, zijn mijn expected goals volgens mij helemaal niet zo hoog. En ik maak meer goals dan mijn expected goals. Dus bij een ploeg waar de expected goals veel hoger liggen, ga ik er gewoon vanuit dat ik ook veel meer goals ga maken."

"Dus ik denk dat als ik de kans zou krijgen om voor een langere periode fit te zijn en te kunnen spelen bij een topclub, ik die cijfers daadwerkelijk zou kunnen overleggen", gaat de spits van Fortuna Sittard verder. "Daar geloof ik heilig in. Ik weet alleen niet of ik de kans ooit ga krijgen om daar te kunnen spelen."

"Als ik de kans zou krijgen, zou ik hem met beide handen grijpen. Alleen ik weet niet of topclubs in Nederland dat nog aandurven, met m’n blessureverleden en de leeftijd die ik inmiddels heb. Dus ik weet niet hoe realistisch het is dat ik die kans nog ga krijgen", aldus Sierhuis.

