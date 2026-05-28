Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"

Voor Ajax breekt een belangrijke periode aan. Door de winst in de play-offs begint het seizoen al vroeg met de voorrondes van de Conference League, waardoor er ook op transfergebied het nodige verwacht wordt. Supporter Lawrence de Munck (Kale) wijst hierbij naar een speler van SC Heerenveen.

"We hadden het net over die wedstrijd van Ajax tegen SC Heerenveen, maar volgens mij loopt daar de nummer-zes die Ajax zoekt", stelt Kale in de podcast Kale & Kokkie. "Als je kijkt naar spelintelligentie, dan denk ik dat Joris van Overeem best een speler voor Ajax zou kunnen zijn."

"Als je kijkt hoe hij zich op die positie manoeuvreert bij SC Heerenveen een ook gegeven je financiële mogelijkheden. Je moet kijken wat haalbaar is. Ik zeg niet dat hij de ideale zes is, maar het is beter dan wat we momenteel hebben. Youri Regeer is ook een gemaakte zes", aldus de supporter van Ajax.