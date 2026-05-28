Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"
Voor Ajax breekt een belangrijke periode aan. Door de winst in de play-offs begint het seizoen al vroeg met de voorrondes van de Conference League, waardoor er ook op transfergebied het nodige verwacht wordt. Supporter Lawrence de Munck (Kale) wijst hierbij naar een speler van SC Heerenveen.
"We hadden het net over die wedstrijd van Ajax tegen SC Heerenveen, maar volgens mij loopt daar de nummer-zes die Ajax zoekt", stelt Kale in de podcast Kale & Kokkie. "Als je kijkt naar spelintelligentie, dan denk ik dat Joris van Overeem best een speler voor Ajax zou kunnen zijn."
"Als je kijkt hoe hij zich op die positie manoeuvreert bij SC Heerenveen een ook gegeven je financiële mogelijkheden. Je moet kijken wat haalbaar is. Ik zeg niet dat hij de ideale zes is, maar het is beter dan wat we momenteel hebben. Youri Regeer is ook een gemaakte zes", aldus de supporter van Ajax.
Kale met transferadvies: "Daar loopt de nummer-zes die Ajax zoekt"
'Óscar García in beeld als hoofdtrainer bij Belgische grootmacht'
'Ajax toont interesse in Zwitserse spits, flinke concurrentie'
Jordi Cruijff krijgt twee transfertips: "Leiderstype zoals Aké"
Ajax liet grote transfer klappen: "Een ticket door naar Arsenal"
Michiel Kramer: "Dat hij nu voor Ajax speelt vind ik vervelend"
Farioli geniet: "Zoiets is in de historie van Ajax zelden gebeurd"
'Ajax bekeek rechtsbuiten in Valencia': "Volgen hem nauwlettend"
Yesilgöz: "Iedere Ajacied die daarin zit, is mooi meegenomen"
Koeman verdedigt Wout Weghorst: "Er is niemand anders die dat kan"
Mogelijke tegenstanders van Ajax in voorronde Conference League
De Mol verlengt bij Ajax: "Moet mijn zoontje mee leren omgaan"
Johan Derksen hekelt Ajax-speler: "Je schaamt je kapot voor hem"
Promovendus presenteert Ajax-talent (18): "We zijn erg blij"
De Telegraaf komt met ander Míchel-nieuws: "Niks meer niks minder"
Westerman over Ajax: "Dit is natuurlijk een afgang eerste klas"
Waterreus wil Ajacied niet op WK zien: "Bidden dat hij niet fit is"
Datalek bij Ajax leidt tot arrestatie van 35-jarige man uit Buren
'Zorgen om Jordi Cruijff': "Ajax gooit de bemanning overboord"
Sven Mijnans noemt verschil tussen Ajax en AZ: "Ook op de bank"
Anco Jansen zou wel bij Ajax willen werken: "Dikste portemonnee"
"Ik zag Gloukh chagrijnig door de catacomben lopen in Volendam"
Ajax legt jeugdinternational vast: "Zeer vaardig aan de bal"
Saibari over bijzondere band met Ajacied: "Als een klein broertje"
BREAKING | Weghorst in Oranje: Koeman maakt WK-selectie bekend
'Ajax hoopt op komst van Spaans toptalent en brengt bod uit'
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Wim Kieft kraakt Ajax-beleid: "Dat voelt allemaal niet goed"
Van Royen steunt Ajacied: "Dat slaat toch helemaal nergens op?"
Ajax gaat volgend seizoen voor titel: "Heeft Cruijff mij beloofd"