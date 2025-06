Kamp Rasmussen reageert: "Media maken er een groot verhaal van"

De toekomst van Christian Rasmussen is onduidelijk, maar volgens zijn zaakwaarnemer Casper Grønn Spiele zijn er geen problemen geconstateerd. In gesprek met het Deense Tipsbladet laat Spiele weten dat de relatie tussen Ajax en de speler goed is.

Zaterdag meldde De Telegraaf dat Rasmussen, samen met zes andere spelers, uit de selectie van Ajax zou zijn gezet. Dat leidde tot veel kritiek vanuit de voetbalwerd, maar Spiele zegt dat Rasmussen rustig is gebleven onder de omstandigheden.

Zaakwaarnemer Spiele brengt wat nuance aan: "We hebben een goede en constructieve dialoog met Ajax, zoals we die altijd hebben gehad", vertelt hij aan Tipsbladet. "Christians toekomst is nu in beweging, daarom is het logisch dat hij even rust krijgt en wat extra tijd om de juiste beslissing te nemen."

Volgens Spiele is de situatie niet zo kritiek als de media doet geleven. "Sommige media maken er een groot verhaal van, maar wij hebben geen enkele aanwijzing dat Ajax Christian niet correct behandelt."