Kan Marokko stunten tegen Frankrijk? Check deze odds bij BetMGM!

ADVERTORIAL | Het Nederlands elftal is helaas al uitgeschakeld op het WK, maar dat betekent niet dat BetMGM stopt met het aanbieden van fraaie quoteringen. Ook tijdens de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko valt er namelijk genoeg geld te verdienen bij de bookmaker!

Een zege van de Marokkanen levert namelijk maar liefst 6,75 keer je inleg op. Met Noussair Mazraoui staat er ook nog een voormalig Ajacied op het veld. Denk je dat hij gaat scoren? Met een doelpunt van de vleugelverdediger krijg je maar liefst 17 (!) keer je inleg terug. Speel jij liever op safe? Zet dan in op een zege van Frankrijk (1.55) of op een goal van de Franse aanvallers Kylian Mbappé (1.75), Ousmane Dembélé (2.95) of Michael Olise (3.50).

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