"Kan Tadic er ook mee leven dat hij op de bank komt te zitten?"

"Ik vind het altijd goed om een leiderstype terug te halen, maar je moet er ook niet te veel van hebben", waarschuwt hij in gesprek met NOS. "Maar Tadic heeft zó goed gepresteerd met Ajax, dus ik zou het zeker een goed idee vinden. Alleen moet je wel talenten om hem heen hebben die kunnen doorgroeien. Wat ga je bijvoorbeeld met een Mika Godts doen?"

Maduro vraagt zich tevens af of de creatieve linkspoot een vaste basisplaats krijgt. "Kan Tadic er ook mee leven dat hij af en toe op de bank komt te zitten? Als die rol duidelijk is aan de voorkant, dan kan het perfect", benadrukt hij. "Tadic is een Ajacied en houdt van de club. Hij is de aanvoerder geweest, dus dat past wel heel goed, denk ik."