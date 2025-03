Kane prijst teruggekeerde Ajacied: "Altijd een leider geweest"

"In elke selectie heb je goed leiderschap nodig, en verschillende vormen daarvan," vertelt Kane. "Ik heb eerder al gezegd hoe belangrijk Jordan is geweest in andere toernooien. Ik denk dat wij elkaar heel goed aanvullen in een leidersrol. We zijn totaal verschillende types leiders, maar we hebben allebei impact in hoe we dat doen. Het is geweldig om hem erbij te hebben."

Kane benadrukt dat Henderson niet alleen als leider belangrijk is, maar ook als speler nog veel te bieden heeft. "Er is veel gesproken over zijn leiderschap, en terecht, maar Jordan speelt ook nog steeds op een hoog niveau. Deze week op de training zag ik hem scherp en energiek, en ik heb het gevoel dat hij ons op het veld ook nog veel kan geven. Of hij nou in de basis start of niet, hij is niet bang om het team te helpen en te sturen. Dat heb je nodig als je een ploeg bouwt voor een groot toernooi: een goede balans tussen ervaren jongens en de jonge spelers."