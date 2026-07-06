Kans dat Dani Ceballos naar Ajax komt groeit door ontwikkeling'

Ajax houdt zicht op de komst van Dani Ceballos. Hoewel de 29-jarige middenvelder het liefst terugkeert naar Real Betis, verlopen de gesprekken met zijn voormalige club moeizaam. Dat meldt het Spaanse Diario AS.

Volgens de krant wil Ceballos na negen jaar graag opnieuw het shirt van Betis dragen, maar de onderhandelingen blijken lastig. De club uit Sevilla is niet bereid hem tot de grootverdieners van de selectie te maken. De dertienvoudig Spaans international heeft naar verluidt een salarisvoorstel ontvangen dat lager ligt dan dat van onder anderen Isco en Antony.

Daarmee zou Ceballos flink moeten inleveren ten opzichte van zijn inkomsten bij Real Madrid, waar hij ongeveer vijf miljoen euro netto per seizoen verdiende. Bij Betis zou hij genoegen moeten nemen met ongeveer de helft daarvan: circa 2,5 miljoen euro netto per jaar.