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Kans dat Dani Ceballos naar Ajax komt groeit door ontwikkeling'

Arthur
Dani Ceballos
Dani Ceballos Foto: © BSR Agency

Ajax houdt zicht op de komst van Dani Ceballos. Hoewel de 29-jarige middenvelder het liefst terugkeert naar Real Betis, verlopen de gesprekken met zijn voormalige club moeizaam. Dat meldt het Spaanse Diario AS.

Volgens de krant wil Ceballos na negen jaar graag opnieuw het shirt van Betis dragen, maar de onderhandelingen blijken lastig. De club uit Sevilla is niet bereid hem tot de grootverdieners van de selectie te maken. De dertienvoudig Spaans international heeft naar verluidt een salarisvoorstel ontvangen dat lager ligt dan dat van onder anderen Isco en Antony.

Daarmee zou Ceballos flink moeten inleveren ten opzichte van zijn inkomsten bij Real Madrid, waar hij ongeveer vijf miljoen euro netto per seizoen verdiende. Bij Betis zou hij genoegen moeten nemen met ongeveer de helft daarvan: circa 2,5 miljoen euro netto per jaar.

AS wijst er bovendien op dat Ceballos afgelopen weekend een veelzeggend bericht op sociale media plaatste, waarmee hij mogelijk doelde op de stroef verlopende onderhandelingen. "Wie van je houdt, vindt een manier. Wie niet van je houdt, vindt een excuus. Zo simpel is het", schreef hij in een Instagram Story.

Volgens AS is de middenvelder niet tevreden over de opstelling van de clubleiding van Betis. Ondertussen volgen meerdere clubs zijn situatie op de voet. Naast Ajax worden ook Villarreal en een Turkse topclub genoemd als geïnteresseerden in de transfervrije spelmaker. Naar verwachting komt er deze week meer duidelijkheid over zijn toekomst.

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