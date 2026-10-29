'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"
De kans dat Ajax Tolu Arokodare definitief overneemt, is zeer klein. Dat verwacht clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad, die donderdag in de AD Voetbalpodcast ingaat op de toekomst van de Nigeriaanse spits.
Ajax huurt de 25-jarige Arokodare dit seizoen van Wolverhampton Wanderers. De aanvaller heeft zich in korte tijd populair gemaakt bij de Amsterdamse achterban. Dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn doelpunten. Na veertien officiële wedstrijden staat de teller al op negen treffers. Ook met zijn opgewekte persoonlijkheid weet Arokodare de aandacht te trekken, onder meer tijdens interviews en op sociale media.
In de AD Voetbalpodcast bespreken presentator Etienne Verhoeff en Ajax-watcher Inan de plannen voor de komende winterse transferperiode. Ondanks de zware blessure van Kasper Dolberg verwacht Inan weinig veranderingen in de voorhoede. "Ik verwacht dat je weinig kan doen. Je hebt natuurlijk Dolberg, die zwaar geblesseerd is. Idealiter heb je er nog een derde spits achter. Marcos Leonardo, daar ben ik nog niet kapot van. Los van dat hij nog niet weet te scoren. Het is een spits van 20 miljoen, dan ga je niet in de winterstop zeggen dat je hem gaat verkopen en daar een ander voor gaat halen", aldus Inan.
Verhoeff brengt vervolgens de situatie van Arokodare ter sprake. Ajax heeft in het huurcontract namelijk een koopoptie opgenomen, waarmee de Nigeriaan voor naar verluidt twintig miljoen euro definitief kan worden overgenomen van de Wolves. Volgens Inan wordt dat een lastig verhaal.
"Dat gaat een heel lastig verhaal worden", denkt de clubwatcher. Vooral wanneer Ajax er niet in slaagt om de Champions League te bereiken, ziet hij weinig mogelijkheden. "Zeker als Ajax de Champions League niet bereikt. Als je die wel bereikt, dan weet je dat je tientallen miljoenen binnen harkt. Dan zou je dat soort opties misschien kunnen gaan lichten. Maar dan moet je heel ver strekken, dat zal dan weer ten koste van de rest van het transferbudget gaan. Dus ik vraag me af of dat gaat lukken", besluit Inan.
'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"
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