'Kans dat Tolu bij Ajax blijft is zeer klein': "Lastig verhaal"

De kans dat Ajax Tolu Arokodare definitief overneemt, is zeer klein. Dat verwacht clubwatcher Johan Inan van het Algemeen Dagblad, die donderdag in de AD Voetbalpodcast ingaat op de toekomst van de Nigeriaanse spits.

Ajax huurt de 25-jarige Arokodare dit seizoen van Wolverhampton Wanderers. De aanvaller heeft zich in korte tijd populair gemaakt bij de Amsterdamse achterban. Dat heeft hij niet alleen te danken aan zijn doelpunten. Na veertien officiële wedstrijden staat de teller al op negen treffers. Ook met zijn opgewekte persoonlijkheid weet Arokodare de aandacht te trekken, onder meer tijdens interviews en op sociale media.

In de AD Voetbalpodcast bespreken presentator Etienne Verhoeff en Ajax-watcher Inan de plannen voor de komende winterse transferperiode. Ondanks de zware blessure van Kasper Dolberg verwacht Inan weinig veranderingen in de voorhoede. "Ik verwacht dat je weinig kan doen. Je hebt natuurlijk Dolberg, die zwaar geblesseerd is. Idealiter heb je er nog een derde spits achter. Marcos Leonardo, daar ben ik nog niet kapot van. Los van dat hij nog niet weet te scoren. Het is een spits van 20 miljoen, dan ga je niet in de winterstop zeggen dat je hem gaat verkopen en daar een ander voor gaat halen", aldus Inan.