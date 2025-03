"Kans groot dat Farioli ook volgend seizoen trainer is van Ajax"

Ajax hoopt komend seizoen de nodige stabiliteit te behouden, zowel in de spelersgroep als in de technische staf. Technisch directeur Marijn Beuker benadrukt het belang van continuïteit en ziet een grote kans dat trainer Francesco Farioli de trainer is.

"Francesco heeft nog een doorlopend contract. Ik zal altijd zeggen dat, zowel bij spelers als bij trainers, je de groep bij elkaar probeert te houden. Stabiliteit van de selectie is een belangrijke voorspeller van succes. Natuurlijk evalueren wij ook. Ik denk dat de kans groot is dat Farioli ook volgend seizoen trainer is van Ajax. Je weet altijd dat als er een succesvol jaar is dat er dan aandacht komt. Zowel spelers als trainers wil je liever behouden. Maar ja, de plek in de pyramide als Nederlandse club weet je ook. Dus dat kan niet altijd", zo klinkt het in Goedemorgen Eredivisie.

Als Farioli blijft krijgt hij wel de opdracht om zijn speelplan te wijzigen. "We hebben in de winterstop al geëvalueerd", aldus Beuker. "Dat doen we continu. Om te kijken waar we een stap in willen maken. Om jeugdspelers in te passen en richting het voetbal te gaan wat we willen spelen. Daar zijn we over in gesprek met Francesco en zijn staf."