Geschreven door Jessica Westdijk 07 mei 2020 om 11:05

Inmiddels is duidelijk dat er, zoals het er nu voor staat, vanaf 1 september weer gevoetbald kan worden. Dat zal nog wel zonder publiek gebeuren.

Het lijkt nog een lange tijd te gaan duren voordat er weer publiek welkom is bij wedstrijden, zo valt op te maken uit een brief van minister Hugo de Jonge: “Voor de laatste stap, de massale evenementen met een landelijke uitstraling (waaronder voetbalwedstrijden, red.), kunnen we nog geen datum noemen. Dat kan eigenlijk pas weer als er een vaccin is. Niemand weet hoe lang dat gaat duren. We hopen natuurlijk op snel, maar een jaar of langer is heel reëel.”

Dat zou betekenen dat het complete komende seizoen zonder publiek gespeeld moet worden, een flinke klap voor alle clubs. Seizoenkaarten en losse tickets zijn een belangrijke inkomstenbron.