'Kans op terugkeer voormalig Ajacied klein na contractverlenging'

Ajax lijkt naast een mogelijke versterking van volgend seizoen te grijpen. Kenny Tete, al langer in beeld bij de Amsterdammers, staat op het punt zijn contract bij Fulham te verlengen. De rechtsback beschikt over een aflopend contract, waardoor Ajax hoopte hem eventueel transfervrij binnen te halen.

Volgens de BBC voeren Fulham en Tete positieve gesprekken over een nieuwe verbintenis van twee tot drie jaar. Hoewel Tete door zijn knieblessure dit seizoen pas negentien keer in actie kwam voor Fulham, blijft de club vertrouwen houden in de veertienvoudig international. De Nederlander heeft daarnaast een goede band met manager Marco Silva, wat meeweegt in zijn beslissing om langer in Londen te blijven.

Ajax volgt de situatie al enige tijd, in de hoop het jeugdexponent mogelijk terug te halen naar Amsterdam. Tete begon zijn carrière bij Ajax, vertrok in 2017 naar Olympique Lyon en speelt sinds 2020 voor Fulham. Met inmiddels 116 wedstrijden voor de Londense club lijkt een terugkeer naar de Johan Cruijff Arena voorlopig van de baan.