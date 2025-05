'Kans op vertrek Farioli wordt groter en groter na twijfels'

De kans dat Francesco Farioli na dit seizoen vertrekt bij Ajax wordt met de dag groter. Dat meldt Het Parool . De Italiaanse trainer heeft serieuze twijfels over de koers van de club, met name over de wens van de raad van commissarissen om komend seizoen nadrukkelijk aanvallender te gaan spelen. Ook de verwachte leegloop binnen de selectie baart hem zorgen.

Lange tijd leek Ajax op weg naar de landstitel, met een comfortabele voorsprong van negen punten op achtervolger PSV. Die marge is inmiddels volledig verdwenen, en de kritiek op Farioli groeit. Volgens Het Parool had hij beter moeten omgaan met de toenemende druk: “Hij had de kampioensstress kunnen managen door het gesprek over de titel juist wél aan te gaan, in plaats van het onderwerp te vermijden.” Ook wordt zijn keuze om in de 0-3 nederlaag tegen NEC uitsluitend ervaren spelers op te stellen in twijfel getrokken.

Binnenkort staat in Amsterdam een evaluatie van het seizoen gepland, maar volgens de krant is het maar zeer de vraag of Farioli daar zelf nog bij betrokken zal zijn. Naast zijn bedenkingen over de gewenste speelstijl, hem wordt al het hele seizoen verweten te behoudend te zijn, speelt ook de mogelijke 'uitholling' van de selectie een rol in zijn overwegingen.

Volgens Het Parool willen spelers als Kenneth Taylor, Jordan Henderson, Brian Brobbey en Josip Sutalo komende zomer vertrekken. En hoewel plaatsing voor de Champions League de club financiële ruimte biedt, blijven de middelen voor nieuwe aankopen beperkt. Bovendien heeft Farioli ervaren dat Ajax traag schakelt op de transfermarkt: linksbuiten Oliver Edvardsen werd bijvoorbeeld pas in de sloturen van de winterse transferwindow binnengehaald.

Al deze factoren zorgen ervoor dat het langer aanblijven van de 36-jarige Farioli steeds onwaarschijnlijker wordt. Zijn naam is inmiddels al genoemd in verband met Tottenham Hotspur.