Geschreven door Kevin Ligtvoet 01 nov 2020 om 20:11

Dinsdagavond staat alweer de derde wedstrijd in de Champions League op het programma. De Amsterdammers reizen af naar Denenmarken voor een duel tegen Midtjylland. Een club die pas 21 jaar bestaat en al in de groepsfase van de Champions League zit, dat is best knap. Zijn ze sterk genoeg om het Ajax lastig te maken en punten te pakken, of pakken de Amsterdammers hun eerst overwinning van dit Europese seizoen?

Een goede generale kende de nieuwkomers in ieder geval niet. Na een aardige pot op Anfield (2-0 verlies, maar prima spel) tegen Liverpool krijgt het vertrouwen nu een dreun na een 4-1 nederlaag tegen FC Nordsjælland. Ze begonnen de wedstrijd wel met wat andere namen dan afgelopen dinsdag tegen de huidig Engelse kampioen.

De verwachte opstelling van FC Midtjylland (4-2-3-1): Hansen; Paulinho, Scholz, Sviatchenko, Cools; Evander, Onyeke; Dreyer, Sisto, M. Anderson; Kaba.

De kans is groot dat coach Brian Priske vast gaat houden aan zijn 4-2-3-1 formatie. Vier échte verdedigers, Cools en Evander daarvoor en kans op een inzakkende Sisto bij balbezit voor de tegenstander. Midtjylland is niet echt van het rustig opbouwen in Europa, zo zagen we ook wel tegen Liverpool. Ze willen wel voetballen, maar vaak met de lange bal. Zo is ook te zien bij statistieken over het balverlies; ze verliezen veel vaker de bal ruim op de helft van de tegenstander na een lange bal.

De meeste ballen komen vanuit de verdedigers richting de spits Kaba. Hij staat dan met zijn rug naar het doel te wachten op de snelle buitenspelers, om deze weg te sturen achter de backs. Dit kan gevaarlijk zijn, zeker kijkend naar hoevaak Noussair Mazraoui zijn man makkelijk liet lopen tegen Atalanta en ook tegen Fortuna Sittard. Als de Denen merken dat Ajax heel hoog staat met de verdediging, kan het ook zijn dat de centrale verdedigers direct de diepte zoeken bij Dreyer en Anderson. Hier moeten de Amsterdammers zeker voor uitkijken, want het tweede tegendoelpunt tegen Atalanta was ook een diepe bal op de spits, en hij kon vrij makkelijk afronden.

In balbezit zoekt Midtjylland vaak de flanken tijdens het aanvallen. Lange bal op de spits Kaba, die tegen Atalanta veel van zijn luchtduels wist te winnen, hij houdt de bal vast en zoekt daarna gelijk één van de buitenspelers. Hoewel Dreyer en Anderson beide naar binnen kunnen komen en een aardig schot hebben, kiezen ze meestal voor de voorzet na een sprintduel met de backs van de tegenstander. De Denen geven gemiddeld ruim 20 voorzetten per wedstrijd dit seizoen.

Bij balbezit van Ajax zal de thuisploeg zeer waarschijnlijk niet eens heel ver terugzakken. De spits zet druk op de centrale verdediger die in balbezit is, en de backs dekken door ver tot op de helft van de tegenstanders. Hier liggen zeker kansen voor de ploeg van Erik ten Hag door te ontsnappen met de snelle Neres of Antony. Ze vinden het niet echter niet heel erg als de verdedigers van de tegenstander de bal rondtikken achterin of soms zelfs een controleur zoeken, maar wanneer ze bij de kopcirkel komen zetten ze veel meer druk.

Het kan een hele vervelende avond worden voor Ajax. FC Midtjylland zakt niet helemaal in, maar de kans is groot dat de Amsterdammers toch wel een aantal keer tegen een blok aanlopen en het wordt lastig om er doorheen te voetballen. Beide backs, waarschijnlijk Tagliafico en Mazraoui, moeten oppassen voor diepe ballen op de buitenspelers van de Denen. Geduld zal belangrijk zijn, maar met de creativiteit van de Ajacieden moeten er genoeg kansen te creëren zijn.