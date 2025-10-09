AD Voetbalpodcast
Heitinga stond op randje ontslag: "Directie heeft 3-3 niet gezien"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Kansen voor Wout Weghorst groeien na boodschap Ronald Koeman'

Arthur
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Met het geblesseerd uitvallen van Mexx Meerdink heeft bondscoach Ronald Koeman nog slechts twee keuzes om donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd op Malta centraal voorin te starten.

"Wout Weghorst of Donyell Malen. Een van de twee staat in de spits," zei Koeman. De trainer gaf ook aan dat hij dinsdag tijdelijk het Oranje-trainingskamp had verlaten vanwege privéomstandigheden. "Dat heeft te maken met mijn vrouw," vertelde hij aan de NOS.

Topscorer aller tijden Memphis Depay kwam door een kwijtgeraakt paspoort te laat, maar dat was volgens Koeman geen reden om hem niet op te stellen. De 31-jarige aanvaller is net terug van een blessure en zou in elk geval niet in de basis beginnen.

"Hij had maar twintig minuten gespeeld," lichtte Koeman toe. "Als het goed ging op de training, had ik hem minuten gegeven, maar ook als hij op tijd was geweest, was hij denk ik ook niet gestart."

Het uitvallen van Meerdink, die onlangs zijn debuut in Oranje maakte, kwam hard aan bij Koeman. "Dramatisch voor Mexx," zei hij. "Het was aan het einde van de training. De spitsen gingen nog afwerken en bij het derde moment voelde hij wat."

Koeman verwacht dat Oranje morgen in Ta' Qali een andere tegenstander treft dan in juni in Groningen, toen Nederland met 8-0 won. "Ze zullen wel geleerd hebben dat we heel gevaarlijk zijn in de omschakeling als ze veel ruimte weggeven."

Gerelateerd:
Danny Makkelie

'Foutenfestival scheidsrechters uitgelegd': "We leggen de lat hoog"

0
Mika Godts juicht

'Ajax heeft goud in handen, transferwaarde Godts ongekend hoog'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

0
Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

0
Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

0
John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

0
Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

0
René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

0
Chris Woerts

Woerts onthult: "Op De Toekomst werden ze helemaal gek van haar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 8 12 22
2 PSV 8 14 19
3 Ajax 8 7 16
4 AZ 8 5 15
5 FC Groningen 8 3 15
6 NEC Nijmegen 8 8 13
7 FC Twente 8 3 13
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd