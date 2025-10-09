'Kansen voor Wout Weghorst groeien na boodschap Ronald Koeman'

Met het geblesseerd uitvallen van Mexx Meerdink heeft bondscoach Ronald Koeman nog slechts twee keuzes om donderdag in de WK-kwalificatiewedstrijd op Malta centraal voorin te starten.

"Wout Weghorst of Donyell Malen. Een van de twee staat in de spits," zei Koeman. De trainer gaf ook aan dat hij dinsdag tijdelijk het Oranje-trainingskamp had verlaten vanwege privéomstandigheden. "Dat heeft te maken met mijn vrouw," vertelde hij aan de NOS.

Topscorer aller tijden Memphis Depay kwam door een kwijtgeraakt paspoort te laat, maar dat was volgens Koeman geen reden om hem niet op te stellen. De 31-jarige aanvaller is net terug van een blessure en zou in elk geval niet in de basis beginnen.

"Hij had maar twintig minuten gespeeld," lichtte Koeman toe. "Als het goed ging op de training, had ik hem minuten gegeven, maar ook als hij op tijd was geweest, was hij denk ik ook niet gestart."

Het uitvallen van Meerdink, die onlangs zijn debuut in Oranje maakte, kwam hard aan bij Koeman. "Dramatisch voor Mexx," zei hij. "Het was aan het einde van de training. De spitsen gingen nog afwerken en bij het derde moment voelde hij wat."

Koeman verwacht dat Oranje morgen in Ta' Qali een andere tegenstander treft dan in juni in Groningen, toen Nederland met 8-0 won. "Ze zullen wel geleerd hebben dat we heel gevaarlijk zijn in de omschakeling als ze veel ruimte weggeven."