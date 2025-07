Kansloze OranjeLeeuwinnen al in groepsfase uitgeschakeld op EK

De Oranjevrouwen begonnen het toernooi in Zwitserland nog goed met een 3-0 zege tegen Wales, maar kregen daarna de deksel op de neus tegen Engeland: 4-0. Zondagavond was het 'Mirakel van Bazel' nodig tegen Frankrijk om alsnog de kwartfinales te bereiken. Oranje moest met minimaal drie goals verschil winnen.

Door een 2-1 voorsprong bij rust was er hoop in het Oranje-kamp, maar na de pauze sloeg Frankrijk genadeloos toe. Tussen de 61e en 66e minuut draaide Frankrijk het duel volledig om. Marie-Antoinette Katoto en Delphine Cascarino (tweemaal) zorgden voor een 4-2 voorsprong voor Frankrijk. Bij Oranje gingen ondertussen de koppies hangen en werd het langzaamaan duidelijk: het EK is ten einde voor de kampioen van 2017.

In de blessuretijd viel ook nog de vijfde Franse goal. Kerstin Casparij maakte een overtreding en de bal ging op de stip. Sakina Karchaoui maakte vanaf elf meter geen fout en stuurde Oranje met een 5-2 nederlaag huiswaarts. Voor Andries Jonker was het zijn laatste wedstrijd als bondscoach van de Leeuwinnen. Na het EK volgt voormalig FC Twente Vrouwen-coach Arjan Veurink, nu nog assistent bij Engeland, hem op.

Spitse keert na het EK 'gewoon' terug bij Ajax Vrouwen. De recordinternational tekende voor het toernooi met twee jaar bij.