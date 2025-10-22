Kaplan blikt terug op Ajax-tijd: "Gging een wereld voor me open"

Ahmetcan Kaplan werd in 2022 door Ajax overgenomen van het Turkse Trabzonspor. De jonge verdediger stond destijds nog onder contract bij Alfred Schreuder, die toen hoofdtrainer was bij de Amsterdammers. Tot een samenwerking op het veld kwam het echter nooit.

"Onder zijn leiding ben ik gehaald, maar helaas heb ik geen minuut onder hem kunnen spelen," vertelt Kaplan. Al snel na zijn komst raakte de Turk zwaar geblesseerd tijdens een interland met Turkije. Een gescheurde kruisband hield hem uiteindelijk ruim een jaar aan de kant.

In die moeilijke periode bleef Kaplan in contact met Schreuder. "In de periode daarna heb ik veel contact gehouden met Alfred. Uiteindelijk was hij degene die me de kans gaf bij Ajax. Daarvoor ben ik hem dankbaar. Ik had het hem gegund om meer tijd te krijgen bij Ajax. Hij vroeg telkens hoe het met me ging en probeerde me betrokken te houden bij de ploeg."

De blessure hakte er stevig in bij Kaplan, die nog maar net aan zijn avontuur bij Ajax begonnen was. "Het is echt niet leuk om geblesseerd te zijn," blikt hij terug. "Soms was het best uitdagend, omdat je op jezelf aangewezen bent en niet gewoon op het veld je ding kan doen. Voor zover je van voordelen kan praten, was het wel fijn dat ik in die periode aan mijn lichaam kon werken. Ik ben toen veel sterker geworden."

"De blessure zelf is pittig. Ik was pas net bij Ajax. Er ging een wereld voor me open, ik moest mijn weg nog vinden en plots lag ik er maandenlang uit. Ik was daarvoor nog nooit zo zwaar geblesseerd geweest, dus het was zwaar. Aan de andere kant moet de knop ook snel om."

Kaplan moest uiteindelijk dertien maanden toekijken. In die tijd veranderde er veel binnen de club: Schreuder vertrok, Heitinga nam het stokje tijdelijk over en werd op zijn beurt opgevolgd door Maurice Steijn, die in oktober 2023 alweer werd ontslagen. Pas onder John van ’t Schip keerde Kaplan terug in de wedstrijdselectie.

"Het voelde goed om na lange tijd weer op het veld te staan en met teamgenoten te trainen. Dat had ik echt gemist. Trainen, die wedstrijdspanning voelen. Dat was lang geleden," zegt Kaplan. "Ik bouwde eerst conditie op bij Jong Ajax. Eerlijk gezegd hoefde het van mij toen niet zo snel. Ik wilde eerst minuten maken en sterker worden. Ik vond het niet erg om even bij Jong Ajax te spelen."