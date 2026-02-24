Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Kaplan: "Had het hem gegund om meer tijd te krijgen bij Ajax"

Bjorn
bron: Voetbal International
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim
Ahmetcan Kaplan in duel met Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency

Ahmetcan Kaplan krijgt dit seizoen op huurbasis bij NEC de kans om zich te bewijzen. De Ajax-huurling speelt in Nijmegen onder Dick Schreuder. Zijn broer Alfred was trainer van Ajax toen Kaplan in 2022 werd overgenomen van Trabzonspor. 

"Onder zijn leiding ben ik gehaald, maar helaas heb ik geen minuut onder hem kunnen spelen", vertelt Kaplan in gesprek met Voetbal International. De Turkse verdediger liep al snel een zware kruisbandblessure op. "In de periode daarna heb ik veel contact gehouden met Alfred. Uiteindelijk was hij degene die me de kans gaf bij Ajax. Daarvoor ben ik hem dankbaar. Ik had het hem gegund om meer tijd te krijgen bij Ajax. Hij vroeg telkens hoe het met me ging en probeerde me betrokken te houden bij de ploeg."

"Het is echt niet leuk om geblesseerd te zijn", vervolgt Kaplan. "Soms was het best uitdagend, omdat je op jezelf aangewezen bent en niet gewoon op het veld je ding kan doen. Voor zover je van voordelen kan praten, was het wel fijn dat ik in die periode aan mijn lichaam kon werken. Ik ben toen veel sterker geworden. De blessure zelf is pittig. Ik was pas net bij Ajax. Er ging een wereld voor me open, ik moest mijn weg nog vinden en plots lag ik er maandenlang uit. Ik was daarvoor nog nooit zo zwaar geblesseerd geweest, dus het was zwaar. Aan de andere kant moet de knop ook snel om."

Kaplan maakte uiteindelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie onder John van 't Schip. "Het voelde goed om na lange tijd weer op het veld te staan en met teamgenoten te trainen. Dat had ik echt gemist. Trainen, die wedstrijdspanning voelen. Dat was lang geleden. Ik bouwde eerst conditie op bij Jong Ajax. Eerlijk gezegd hoefde het van mij toen niet zo snel. Ik wilde eerst minuten maken en sterker worden. Ik vond het niet erg om even bij Jong Ajax te spelen."

Gerelateerd:
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Owen Wijndal en Kian Fitz-Jim

Fitz-Jim over mogelijke nieuwe Ajax-trainer: "Spelen leuk voetbal"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Ahmetcan Kaplan Alfred Schreuder
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties