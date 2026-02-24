Kaplan: "Had het hem gegund om meer tijd te krijgen bij Ajax"

"Onder zijn leiding ben ik gehaald, maar helaas heb ik geen minuut onder hem kunnen spelen", vertelt Kaplan in gesprek met Voetbal International. De Turkse verdediger liep al snel een zware kruisbandblessure op. "In de periode daarna heb ik veel contact gehouden met Alfred. Uiteindelijk was hij degene die me de kans gaf bij Ajax. Daarvoor ben ik hem dankbaar. Ik had het hem gegund om meer tijd te krijgen bij Ajax. Hij vroeg telkens hoe het met me ging en probeerde me betrokken te houden bij de ploeg."

"Het is echt niet leuk om geblesseerd te zijn", vervolgt Kaplan. "Soms was het best uitdagend, omdat je op jezelf aangewezen bent en niet gewoon op het veld je ding kan doen. Voor zover je van voordelen kan praten, was het wel fijn dat ik in die periode aan mijn lichaam kon werken. Ik ben toen veel sterker geworden. De blessure zelf is pittig. Ik was pas net bij Ajax. Er ging een wereld voor me open, ik moest mijn weg nog vinden en plots lag ik er maandenlang uit. Ik was daarvoor nog nooit zo zwaar geblesseerd geweest, dus het was zwaar. Aan de andere kant moet de knop ook snel om."

Kaplan maakte uiteindelijk zijn rentree in de wedstrijdselectie onder John van 't Schip. "Het voelde goed om na lange tijd weer op het veld te staan en met teamgenoten te trainen. Dat had ik echt gemist. Trainen, die wedstrijdspanning voelen. Dat was lang geleden. Ik bouwde eerst conditie op bij Jong Ajax. Eerlijk gezegd hoefde het van mij toen niet zo snel. Ik wilde eerst minuten maken en sterker worden. Ik vond het niet erg om even bij Jong Ajax te spelen."