'Kaplan kan en mag weg, Turkse topclub heeft belangstelling'

Ahmetcan Kaplan kan en mag deze zomer vertrekken bij Ajax. Galatasaray heeft interesse getoond in de Turkse verdediger.

Dat meldt het Algemeen Dagblad. Kaplan staat op de lijst om deze transferwindow te vertrekken uit Amsterdam. Galatasaray heeft belangstelling voor de 22-jarige verdediger. Ajax lijkt een vertrek niet in de weg te staan.

Kaplan werd in de zomer van 2022 overgenomen van Trabzonspor. Ajax betaalde 9,5 miljoen euro. Kort na die transfer raakte Kaplan zwaar geblesseerd, waardoor hij bijna een jaar langs de kant stond. In februari 2024 maakte hij zijn rentree. Afgelopen seizoen kwam Kaplan tot twaalf wedstrijden in Ajax 1.