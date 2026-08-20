Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond

Ahmetcan Kaplan maakt definitief de overstap van Ajax naar NEC. De Nijmegenaren waren eerder deze transferperiode al dicht bij een akkoord over de 23-jarige verdediger, maar toen ketste de deal nog af. Inmiddels zijn de clubs er alsnog uitgekomen.

Kaplan tekent in Nijmegen een contract tot medio 2030. NEC betaalt naar verluidt 2,5 miljoen euro voor de Turkse linkspoot. Door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot maximaal drie miljoen euro.

Drie weken geleden leek een terugkeer naar De Goffert eveneens dichtbij. NEC trok toen echter de stekker uit de transfer, omdat Kaplan niet direct inzetbaar was. Met het oog op de voorrondes van de Champions League was dat voor de Nijmegenaren destijds een belangrijke voorwaarde.