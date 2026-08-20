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Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond

Amber
bron: Ajax
Ahmetcan Kaplan
Ahmetcan Kaplan Foto: © BSR Agency

Ahmetcan Kaplan maakt definitief de overstap van Ajax naar NEC. De Nijmegenaren waren eerder deze transferperiode al dicht bij een akkoord over de 23-jarige verdediger, maar toen ketste de deal nog af. Inmiddels zijn de clubs er alsnog uitgekomen.

Kaplan tekent in Nijmegen een contract tot medio 2030. NEC betaalt naar verluidt 2,5 miljoen euro voor de Turkse linkspoot. Door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot maximaal drie miljoen euro.

Drie weken geleden leek een terugkeer naar De Goffert eveneens dichtbij. NEC trok toen echter de stekker uit de transfer, omdat Kaplan niet direct inzetbaar was. Met het oog op de voorrondes van de Champions League was dat voor de Nijmegenaren destijds een belangrijke voorwaarde.

Ajax zou vervolgens bereid zijn geweest om de vraagprijs te verlagen, waardoor een akkoord uiteindelijk alsnog mogelijk werd. Voor de Amsterdammers betekent het vertrek dat opnieuw een speler zonder perspectief van de loonlijst verdwijnt.

Kaplan zelf wilde graag terug naar Nijmegen. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor NEC en groeide hij uit tot een belangrijke kracht in het elftal van Dick Schreuder. Direct inzetbaar is de Turk echter nog niet. Hij kampt met een knieblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant.

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