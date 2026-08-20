Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond
Ahmetcan Kaplan maakt definitief de overstap van Ajax naar NEC. De Nijmegenaren waren eerder deze transferperiode al dicht bij een akkoord over de 23-jarige verdediger, maar toen ketste de deal nog af. Inmiddels zijn de clubs er alsnog uitgekomen.
Kaplan tekent in Nijmegen een contract tot medio 2030. NEC betaalt naar verluidt 2,5 miljoen euro voor de Turkse linkspoot. Door bonussen kan dat bedrag nog oplopen tot maximaal drie miljoen euro.
Drie weken geleden leek een terugkeer naar De Goffert eveneens dichtbij. NEC trok toen echter de stekker uit de transfer, omdat Kaplan niet direct inzetbaar was. Met het oog op de voorrondes van de Champions League was dat voor de Nijmegenaren destijds een belangrijke voorwaarde.
Ajax zou vervolgens bereid zijn geweest om de vraagprijs te verlagen, waardoor een akkoord uiteindelijk alsnog mogelijk werd. Voor de Amsterdammers betekent het vertrek dat opnieuw een speler zonder perspectief van de loonlijst verdwijnt.
Kaplan zelf wilde graag terug naar Nijmegen. Afgelopen seizoen kwam hij op huurbasis uit voor NEC en groeide hij uit tot een belangrijke kracht in het elftal van Dick Schreuder. Direct inzetbaar is de Turk echter nog niet. Hij kampt met een knieblessure en staat naar verwachting nog enkele weken aan de kant.
Zet in op Ajax in Europa!
Ajax speelt donderdag de heenwedstrijd in de voorronde van de Conference League tegen FC Sion. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Ajax wil transfermarkt op: Míchel vraagt om twee versterkingen
Kaplan keert definitief terug naar NEC: deal met Ajax alsnog rond
Ko Itakura keert terug naar Duitsland, Ajax lijdt miljoenenverlies
Jans uit lof voor Ajacied: "Ik ben enorm onder de indruk van hem"
Jordan Teze een optie voor Ajax? "Ik zou wel een belletje wagen"
'Ajax en Lazio akkoord over huurdeal: optie tot koop 7,5 miljoen'
Kraay zag liever oud-Ajacieden als bondscoach: "Terpetijnzeiken"
Veltman haalt keihard uit naar fans van Ajax: "Ik heb me vergist"
Driessen pessimistisch: "Denk dat Ajax weinig zulke spelers heeft"
NEC-directeur verbaasd: "Hele dag gebeld over dat bod van Ajax"
Kwakman en Perez oneens over overtreding Bouwman: "Gewoon rood"
Regeer grijpt in na stortvloed aan haatreacties op verjaardag
Ajax jaagt op zege bij FC Sion: Bekijk de beste odds bij BetMGM
'Godts-transfer gedoemd te mislukken': "Zo goed is hij nog niet"
Koopoptie Camara valt lager uit: "Zonder enige verplichting"
'Ajax kon Brandt halen vanwege miljoenenbonussen in contract'
'Ajax wil Ounahi tóch halen; speler zelf wil naar Amsterdam'
Verweij geeft update: "Die club is nog niet uitgewinkeld bij Ajax"
'Ajax grijpt mis; Italiaanse topclub voert 'goed gesprek' met Lang'
'Sutalo-bod Lazio uitgelekt: dit is wat Ajax kan gaan verdienen'
'Ajax heeft beet en haalt middenvelder op uit Italiaanse Serie A'
'RB Leipzig zag Lutsharel Geertruida liever naar Ajax verkassen'
'Ajax raakt ook Josip Sutalo kwijt: huurdeal met optie tot koop'
'Ajax voert oriënterend gesprek met entourage van vleugelspeler'
Imke Courtois reageert op Ajax-transfer: "Trots, maar ook schaamte"
Discussie over betaalmuur bij Ajax-duel: "Dit is de toekomst"
'AD: Ajax wil nog drie posities versterken deze transferzomer'
Anco Jansen teleurgesteld in Ajacied: "Hij was onherkenbaar"
'Ajax krijgt oude bekende aangeboden om Mika Godts op te volgen'
Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"