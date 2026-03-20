Kaplan krijgt mooie beloning: "Dat zegt alles over die jongen"

Ahmetcan Kaplan maakt zijn rentree in de nationale selectie van Turkije. De verdediger van NEC, die gehuurd wordt van Ajax, maakt voor het eerst sinds het EK van 2024 weer deel uit van de selectie.

Kaplan kwam op het EK overigens niet in actie voor Turkije en moet zijn debuut in de nationale ploeg nog maken. Voor Turkije wachten twee belangrijke duels, want het land kan zich via de play-offs nog plaatsen voor het WK. Eerst wacht een duel met Roemenië. Bij winst neemt Turkije het voor een WK-ticket op tegen Kosovo of Slowakije.

"Fantastisch voor Kaplan dat hij wordt opgeroepen voor het nationale team van Turkije", reageert NEC-trainer Dick Schreuder via de officiële kanalen van NEC. "Dat zegt alles over die jongen, die gehuurd is van Ajax en hoe hij zich hier ontwikkelt."