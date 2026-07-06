'Kaplan lijkt definitieve transfer naar club te kunnen vergeten'

Ahmetcan Kaplan staat nog altijd op de verlanglijst van NEC, maar een definitieve terugkeer naar Nijmegen lijkt voorlopig niet haalbaar. Volgens Ajax-watcher Tim van Duijn van Voetbal International is de Turkse verdediger momenteel simpelweg te duur voor de Gelderse club.

Kaplan speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor NEC en maakte veel indruk. De 23-jarige centrumverdediger kwam tot 33 wedstrijden, scoorde drie keer en had een belangrijk aandeel in de derde plaats van de Nijmegenaren. Alleen een knieblessure hield hem in de slotfase van het seizoen aan de kant.

NEC wil Kaplan graag definitief overnemen, maar de financiële eisen van Ajax vormen vooralsnog een struikelblok. Volgens Transfermarkt bedraagt zijn marktwaarde zeven miljoen euro, terwijl Ajax naar verluidt een hoger bedrag verlangt.