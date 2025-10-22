Kaplan ontwikkelt zich bij NEC: "Dat laatste is in mijn voordeel"

In gesprek met Voetbal International laat Kaplan weten dat hij buiten het voetbal om een rustig leven leidt. "Thuis komt hij de dag door met televisie kijken of gamen op zijn PlayStation. ‘Af en toe ga ik ook naar de gym of wandel ik een stuk, maar ik ben voornamelijk thuis en dat vind ik prima. Ik ben timide, dat zit in mijn karakter. Mijn zusje is compleet het tegenovergestelde. Zij is juist heel druk en sociaal. Ik voel niet zo de behoefte om vrienden te maken en ik kan goed alleen zijn. Ik verveel me niet zo snel. Op de club heb ik goed contact met alle spelers, hoor. Dat vind ik wel belangrijk.’"

Kaplan heeft zich bij NEC al snel in de kijker gespeeld. Door een blessuregolf in de verdediging kreeg hij onder trainer Rogier Meijer de kans om zich te bewijzen, onder meer in de wedstrijd tegen PSV. Ook tegen AZ liet hij zich gelden, waarin hij overtuigend de duels won van Mexx Meerdink. De aanpassing aan het 3-4-2-1-systeem verloopt bovendien soepel.

"Ik heb tot dit seizoen altijd met vier verdedigers gespeeld. Hier is het met drie en komt het veel aan op rennen en duelkracht. Dat laatste is in mijn voordeel. Het spelen in verschillende systemen kan mij op termijn helpen. Ik richt me op de centrale positie, al kan ik ook aan de linkerkant spelen als de trainer me daar nodig heeft. De middelste positie ligt me het beste", besluit de 22-jarige voetballer.